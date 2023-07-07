Песков: Кремль планирует следить за итогами переговоров Зеленского и Эрдогана
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона планирует следить за итогами переговоров президента Украины Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
- РИА Новости
«Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами переговоров», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе визита в Турцию намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию вокруг украинского конфликта и зерновую сделку.
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