Песков: Кремль планирует следить за итогами переговоров Зеленского и Эрдогана

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона планирует следить за итогами переговоров президента Украины Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами переговоров», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе визита в Турцию намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию вокруг украинского конфликта и зерновую сделку.