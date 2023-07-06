Зеленский намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию на Украине и зерновую сделку

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию, который состоится в пятницу, 7 июля, намерен обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг украинского конфликта и зерновую сделку.

Об этом информирует телеканал TRT со ссылкой на источники.

Отмечается, что переговоры Эрдогана и Зеленского состоятся в Стамбуле.

«В ходе переговоров будут обсуждаться последние события, связанные с конфликтом на Украине, и соглашение о зерновом коридоре», — говорится в публикации.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что основания для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, отсутствуют.

В ведомстве также подчеркнули, что Россия делает всё, чтобы участвующие в зерновой сделке суда завершили миссию в срок.