FT: в НАТО предложили Украине израильскую модель отношений или гарантии безопасности
- AP
- © Mindaugas Kulbis
«Сейчас стоит выбор для членов НАТО по Украине между моделью Израиля, которая предполагает, что Украина может защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, либо модель, когда мы защищаем их, если они в этом нуждаются, что дорого с точки зрения ответственности», — заявил собеседник издания.
По его словам, чем дольше страны НАТО обсуждают с Украиной гарантии безопасности, тем очевиднее становится, что это дорого обойдётся Западу.
Автор материала для Financial Times отметил, что ряд стран испытывает беспокойство из-за сумм, которые, возможно, придётся потратить на выполнение обязательств в условиях роста инфляции.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью RND заявил, что Украину можно принимать в альянс поэтапно.
Позже в британской газете The Guardian заявили, что украинские власти не испытывают оптимизма в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11—12 июля.