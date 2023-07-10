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FT: в НАТО предложили Украине израильскую модель отношений или гарантии безопасности

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В НАТО предложили Украине два варианта развития отношений, сообщает The Financial Times со ссылкой на представителя стран альянса.
FT: в НАТО предложили Украине израильскую модель отношений или гарантии безопасности
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

«Сейчас стоит выбор для членов НАТО по Украине между моделью Израиля, которая предполагает, что Украина может защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, либо модель, когда мы защищаем их, если они в этом нуждаются, что дорого с точки зрения ответственности», — заявил собеседник издания.

По его словам, чем дольше страны НАТО обсуждают с Украиной гарантии безопасности, тем очевиднее становится, что это дорого обойдётся Западу.

Автор материала для Financial Times отметил, что ряд стран испытывает беспокойство из-за сумм, которые, возможно, придётся потратить на выполнение обязательств в условиях роста инфляции.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью RND заявил, что Украину можно принимать в альянс поэтапно.

Позже в британской газете The Guardian заявили, что украинские власти не испытывают оптимизма в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11—12 июля.

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