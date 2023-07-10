FT: в НАТО предложили Украине израильскую модель отношений или гарантии безопасности

В НАТО предложили Украине два варианта развития отношений, сообщает The Financial Times со ссылкой на представителя стран альянса.

«Сейчас стоит выбор для членов НАТО по Украине между моделью Израиля, которая предполагает, что Украина может защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, либо модель, когда мы защищаем их, если они в этом нуждаются, что дорого с точки зрения ответственности», — заявил собеседник издания.

По его словам, чем дольше страны НАТО обсуждают с Украиной гарантии безопасности, тем очевиднее становится, что это дорого обойдётся Западу.

Автор материала для Financial Times отметил, что ряд стран испытывает беспокойство из-за сумм, которые, возможно, придётся потратить на выполнение обязательств в условиях роста инфляции.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью RND заявил, что Украину можно принимать в альянс поэтапно.

Позже в британской газете The Guardian заявили, что украинские власти не испытывают оптимизма в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11—12 июля.