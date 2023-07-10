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Reuters: не менее 300 человек пропали в Атлантике у Канарских островов

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Три лодки, направлявшиеся из Сенегала на принадлежащие Испании Канарские острова и перевозившие не менее 300 человек, пропали в водах Атлантического океана.

Об этом сообщила представитель неправительственной организации Caminando Fronteras, занимающейся перевозкой мигрантов в Европу, Элена Малено.

По данным агентства Reuters, все три судна покинули Сенегал приблизительно две недели назад.

«Семьи очень обеспокоены»,— сказала Элена Малено.

Отмечается, что люди покинули Сенегал из-за нестабильности в стране.

Ранее сообщалось, что Великобритания введёт ежегодный лимит на число принимаемых беженцев.

В апреле стало известно, что пограничники Туниса с начала 2023 года задержали в море более 14 тыс. человек, пытавшихся незаконно попасть в ЕС.

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