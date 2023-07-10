Reuters: не менее 300 человек пропали в Атлантике у Канарских островов
Об этом сообщила представитель неправительственной организации Caminando Fronteras, занимающейся перевозкой мигрантов в Европу, Элена Малено.
По данным агентства Reuters, все три судна покинули Сенегал приблизительно две недели назад.
«Семьи очень обеспокоены»,— сказала Элена Малено.
Отмечается, что люди покинули Сенегал из-за нестабильности в стране.
Ранее сообщалось, что Великобритания введёт ежегодный лимит на число принимаемых беженцев.
В апреле стало известно, что пограничники Туниса с начала 2023 года задержали в море более 14 тыс. человек, пытавшихся незаконно попасть в ЕС.