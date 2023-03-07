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Глава МВД Браверман: Великобритания введёт ежегодный лимит на число принимаемых беженцев

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Глава британского МВД Суэлла Браверман сообщила, что Британия введёт ежегодный лимит на приём беженцев в рамках нового законопроекта по борьбе с нелегальной миграцией.

Об этом пишет РИА Новости.

«Когда мы остановим лодки, в рамках законопроекта будет введён ежегодный лимит, принятый парламентом, на число беженцев, которых Великобритания будет принимать по безопасным и законным маршрутам», — заявила Браверман.

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