Глава МВД Браверман: Великобритания введёт ежегодный лимит на число принимаемых беженцев

Глава британского МВД Суэлла Браверман сообщила, что Британия введёт ежегодный лимит на приём беженцев в рамках нового законопроекта по борьбе с нелегальной миграцией.

Об этом пишет РИА Новости. «Когда мы остановим лодки, в рамках законопроекта будет введён ежегодный лимит, принятый парламентом, на число беженцев, которых Великобритания будет принимать по безопасным и законным маршрутам», — заявила Браверман.