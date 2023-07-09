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ЦПВС: «коалиция» США 12 раз за стуки нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

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Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что так называемая коалиция во главе с США 12 раз за стуки нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.
ЦПВС: «коалиция» США 12 раз за стуки нарушила протоколы деконфликтации в Сирии
  • © U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez

«За сутки зафиксировано 12 случаев нарушений со стороны беспилотных летательных аппаратов так называемой международной антитеррористической коалиции», — цитирует его РИА Новости.

Он также уточнил, что восемь из указанных случаев были зафиксированы в районе, закрытом для воздушных полётов в связи с проведением на севере Сирии совместных российско-сирийских учений.

Ранее в ЦПВС заявили, что «коалиция» Соединённых Штатов в Сирии 315 раз за июнь нарушила меморандум по безопасности полётов в САР.

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