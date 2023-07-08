ЦПВС: дроны «коалиции» США продолжают нарушать протоколы деконфликтации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что беспилотники возглавляемой США «международной антитеррористической коалиции» продолжают нарушать протоколы деконфликтации в Сирии.

«Российская сторона в очередной раз выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полётами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) так называемой международной антитеррористической коалиции, и обращает внимание на продолжающиеся случаи появления БЛА коалиции в воздушном пространстве, закрытом в связи с проведением совместных российско-сирийских учений», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, за прошедшие сутки в закрытом районе зафиксировано девять таких случаев нарушения со стороны БЛА коалиции.

Кроме того, зафиксировано шесть полётов — двух самолётов «Тайфун», двух самолётов «Рафаль» и двух самолётов F-16 коалиции.

Ранее в ЦПВС заявили, что «коалиция» Соединённых Штатов в Сирии 315 раз за июнь нарушила меморандум по безопасности полётов в САР.