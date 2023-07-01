ЦПВС: «коалиция» США в Сирии 315 раз за июнь нарушила меморандум по безопасности полётов

«Коалиция» Соединённых Штатов в Сирии 315 раз за июнь нарушила меморандум по безопасности полётов в САР.

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«В июне 2023 года зафиксировано 315 случаев нарушений, связанных с полётами беспилотных летательных аппаратов и авиации «коалиции», — подчеркнул он.

По его словам, нарушения носят целенаправленный и систематический характер и их количество в сравнении с прошлым годом значительно возросло.

28 июня Гуринов сообщил, что беспилотники международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, 11 раз за сутки нарушили безопасность полётов в Сирии.