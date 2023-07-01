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ЦПВС: «коалиция» США в Сирии 315 раз за июнь нарушила меморандум по безопасности полётов

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«Коалиция» Соединённых Штатов в Сирии 315 раз за июнь нарушила меморандум по безопасности полётов в САР.
ЦПВС: «коалиция» США в Сирии 315 раз за июнь нарушила меморандум по безопасности полётов
  • globallookpress.com
  • © U.S. Air Force

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«В июне 2023 года зафиксировано 315 случаев нарушений, связанных с полётами беспилотных летательных аппаратов и авиации «коалиции», — подчеркнул он.

По его словам, нарушения носят целенаправленный и систематический характер и их количество в сравнении с прошлым годом значительно возросло.

28 июня Гуринов сообщил, что беспилотники международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, 11 раз за сутки нарушили безопасность полётов в Сирии.

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