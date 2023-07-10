Власти Колумбии начали переговоры с группировкой бывших повстанцев

Правительство Колумбии начало переговоры о мире с вооружённой группировкой «Центральное командование».

Как указывает ТАСС, совместное заявление сторон опубликовал в социальных сетях уполномоченный по делам мира Данило Руэда.

«Национальное правительство и Центральное командование РВСК сообщают, что пришли к соглашению о начале диалога о мире», — говорится в тексте.

Уточняется, что стороны обсудят и согласуют временное двустороннее прекращение огня на всей территории страны. Посредниками на переговорах выступят представители ООН и католической церкви.

В феврале 2022 года власти Колумбии обвинили бывших повстанцев в поджоге лесов.