Власти Колумбии начали переговоры с группировкой бывших повстанцев
- РИА Новости
Как указывает ТАСС, совместное заявление сторон опубликовал в социальных сетях уполномоченный по делам мира Данило Руэда.
«Национальное правительство и Центральное командование РВСК сообщают, что пришли к соглашению о начале диалога о мире», — говорится в тексте.
Уточняется, что стороны обсудят и согласуют временное двустороннее прекращение огня на всей территории страны. Посредниками на переговорах выступят представители ООН и католической церкви.
В феврале 2022 года власти Колумбии обвинили бывших повстанцев в поджоге лесов.