Власти Колумбии обвинили бывших повстанцев в поджоге лесов

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Бывшие участники повстанческой группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (РВСК) поджигают леса в Амазонии, заявил министр обороны Колумбии Диего Молано.

«Вышедшие из РВСК группировки поджигают леса в колумбийской части Амазонии», — написал Молано в своём Twitter.

По его словам, они делают это с целью захвата земель, чтобы потом использовать их для животноводства.

В розыск объявлены 17 человек, подозреваемых в поджогах.

14 декабря 2021 года Молано назвал терактом  взрыв в аэропорту города Кукута на границе с Венесуэлой.

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