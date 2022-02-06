Власти Колумбии обвинили бывших повстанцев в поджоге лесов

Бывшие участники повстанческой группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (РВСК) поджигают леса в Амазонии, заявил министр обороны Колумбии Диего Молано.

«Вышедшие из РВСК группировки поджигают леса в колумбийской части Амазонии», — написал Молано в своём Twitter.

Las disidencias de Farc generan incendios forestales en la Amazonía colombiana para acaparar tierras y desarrollar acciones de ganadería extensiva y cultivos de coca.



Con la #CampañaArtemisa capturaremos a estos criminales que quieren destruir nuestros bosques. #SinTreguapic.twitter.com/ctjBZjNyMo — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) February 6, 2022

По его словам, они делают это с целью захвата земель, чтобы потом использовать их для животноводства.

В розыск объявлены 17 человек, подозреваемых в поджогах.

14 декабря 2021 года Молано назвал терактом взрыв в аэропорту города Кукута на границе с Венесуэлой.