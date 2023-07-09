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Эрдоган и Байден обсудили Украину, НАТО и поставки F-16

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава США Джо Байден провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили Украину, НАТО и поставки F-16.
Эрдоган и Байден обсудили Украину, НАТО и поставки F-16
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«В ходе переговоров обсуждались позиция Украины в НАТО, членство Швеции в НАТО, поставка самолётов F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском союзе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе на саммите НАТО и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы.

Ранее Эрдоган выразил мнение, что Украина имеет право на членство в Североатлантическом альянсе.

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