Эрдоган и Байден обсудили Украину, НАТО и поставки F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава США Джо Байден провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили Украину, НАТО и поставки F-16.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«В ходе переговоров обсуждались позиция Украины в НАТО, членство Швеции в НАТО, поставка самолётов F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском союзе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе на саммите НАТО и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы.

Ранее Эрдоган выразил мнение, что Украина имеет право на членство в Североатлантическом альянсе.