Эрдоган и Байден обсудили Украину, НАТО и поставки F-16
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
«В ходе переговоров обсуждались позиция Украины в НАТО, членство Швеции в НАТО, поставка самолётов F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском союзе», — говорится в заявлении.
Отмечается, что лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе на саммите НАТО и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы.
Ранее Эрдоган выразил мнение, что Украина имеет право на членство в Североатлантическом альянсе.