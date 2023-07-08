Эрдоган: Украина имеет право на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что Украина имеет право на членство в Североатлантическом альянсе.

Об этом, как информирует ТАСС, стало известно по итогам переговоров турецкого лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Украина заслуживает членства в НАТО», — сказал Эрдоган.

При этом он отметил, что Анкара всегда выражала свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее канцелярия турецкого лидера подтвердила встречу Эрдогана с Зеленским 7 июля.

Также сообщалось, что Зеленский намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию на Украине и зерновую сделку.