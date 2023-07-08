Эрдоган: Украина имеет право на вступление в НАТО
Об этом, как информирует ТАСС, стало известно по итогам переговоров турецкого лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Украина заслуживает членства в НАТО», — сказал Эрдоган.
При этом он отметил, что Анкара всегда выражала свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
Ранее канцелярия турецкого лидера подтвердила встречу Эрдогана с Зеленским 7 июля.
Также сообщалось, что Зеленский намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию на Украине и зерновую сделку.