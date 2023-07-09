Узнать больше

Глава МИД Турции Фидан обсудил с Лавровым зерновую сделку и конфликт на Украине

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг зерновой сделки и последние события вокруг украинского конфликта.
Глава МИД Турции Фидан обсудил с Лавровым зерновую сделку и конфликт на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан провёл в воскресенье телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Они обсудили последние события на Украине и ситуацию со стамбульской зерновой сделкой», — сказано в сообщении.

Ранее Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить