Глава МИД Турции Фидан обсудил с Лавровым зерновую сделку и конфликт на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг зерновой сделки и последние события вокруг украинского конфликта.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан провёл в воскресенье телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Они обсудили последние события на Украине и ситуацию со стамбульской зерновой сделкой», — сказано в сообщении.

Ранее Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно.