Эрдоган заявил, что надеется на переговоры с Путиным по зерновой сделке
Об этом информирует РИА Новости.
«Рассчитываем обсудить вопрос с уважаемым господином Путиным как по телефонной дипломатии, так и очно», — сказал турецкий лидер.
При этом он заявил о желании продления сделки минимум раз в три месяца, а самого механизма сделки — на два года.
«Мы продолжаем наши усилия по зерновому коридору, продолжим», — добавил Эрдоган.
Ранее Эрдоган заявил, что ожидает визит президента России Путина в Турцию в августе.
При этом он выразил мнение, что Украина имеет право на вступление в НАТО.