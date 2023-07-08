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Эрдоган заявил, что надеется на переговоры с Путиным по зерновой сделке

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Владимиром Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно.

Об этом информирует РИА Новости.

«Рассчитываем обсудить вопрос с уважаемым господином Путиным как по телефонной дипломатии, так и очно», — сказал турецкий лидер.

При этом он заявил о желании продления сделки минимум раз в три месяца, а самого механизма сделки — на два года.

«Мы продолжаем наши усилия по зерновому коридору, продолжим», — добавил Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что ожидает визит президента России Путина в Турцию в августе.

При этом он выразил мнение, что Украина имеет право на вступление в НАТО.

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