Эрдоган заявил, что надеется на переговоры с Путиным по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Владимиром Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно.

Об этом информирует РИА Новости.

«Рассчитываем обсудить вопрос с уважаемым господином Путиным как по телефонной дипломатии, так и очно», — сказал турецкий лидер.

При этом он заявил о желании продления сделки минимум раз в три месяца, а самого механизма сделки — на два года.

«Мы продолжаем наши усилия по зерновому коридору, продолжим», — добавил Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что ожидает визит президента России Путина в Турцию в августе.

При этом он выразил мнение, что Украина имеет право на вступление в НАТО.