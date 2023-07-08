Глава МИД Турции Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Турции.

«Сегодня (8 июля) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с государственным секретарём США Энтони Блинкеном», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в ходе переговоров обсуждались также вопросы расширения НАТО, предстоящего саммита лидеров НАТО в Вильнюсе, продления срока действия механизма трансграничной помощи ООН для Сирии.

Ранее Блинкен и Фидан обсудили зерновую сделку и членство Швеции в НАТО.