Глава МИД Франции: Париж продолжит поддерживать Киев и готовит новый пакет помощи

Глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью украинскому подразделению радиостанции RFI заявила, что Париж готовит новый пакет военной помощи для Киева.

Об этом пишет ТАСС.

«Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учёта насущных потребностей, высказанных Украиной», — отметила она.

Колонна не уточнила, о каком оружии идёт речь.

По её словам, Париж намерен укреплять потенциал Киева в долгосрочной перспективе, поэтому французский лидер Эммануэль Макрон предложил готовить для неё военных лётчиков.

Ранее французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо написал в своих соцсетях, что Франция постыдно молчит по поводу поставок американцами кассетных боеприпасов властям Украины.

Радио RTL сообщило, что в боях на Украине в настоящее время участвуют по меньшей мере 100 наёмников из Франции.

При этом в начале конфликта около 800 французов выразили желание принять участие в боях с армией России.