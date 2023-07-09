Глава МИД Франции: Париж продолжит поддерживать Киев и готовит новый пакет помощи
- Gettyimages.ru
Об этом пишет ТАСС.
«Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учёта насущных потребностей, высказанных Украиной», — отметила она.
Колонна не уточнила, о каком оружии идёт речь.
По её словам, Париж намерен укреплять потенциал Киева в долгосрочной перспективе, поэтому французский лидер Эммануэль Макрон предложил готовить для неё военных лётчиков.
Ранее французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо написал в своих соцсетях, что Франция постыдно молчит по поводу поставок американцами кассетных боеприпасов властям Украины.
Радио RTL сообщило, что в боях на Украине в настоящее время участвуют по меньшей мере 100 наёмников из Франции.
При этом в начале конфликта около 800 французов выразили желание принять участие в боях с армией России.