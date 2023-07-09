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Глава МИД Франции: Париж продолжит поддерживать Киев и готовит новый пакет помощи

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Глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью украинскому подразделению радиостанции RFI заявила, что Париж готовит новый пакет военной помощи для Киева.
Глава МИД Франции: Париж продолжит поддерживать Киев и готовит новый пакет помощи
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учёта насущных потребностей, высказанных Украиной», — отметила она.

Колонна не уточнила, о каком оружии идёт речь.

По её словам, Париж намерен укреплять потенциал Киева в долгосрочной перспективе, поэтому французский лидер Эммануэль Макрон предложил готовить для неё военных лётчиков.

Ранее французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо написал в своих соцсетях, что Франция постыдно молчит по поводу поставок американцами кассетных боеприпасов властям Украины.

Радио RTL сообщило, что в боях на Украине в настоящее время участвуют по меньшей мере 100 наёмников из Франции.

При этом в начале конфликта около 800 французов выразили желание принять участие в боях с армией России.

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