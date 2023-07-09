Telegraph: Германия выступит за отсрочку вступления Украины в НАТО на саммите

На саммите альянса в Вильнюсе 11—12 июля Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО.

Такое заявление сделали в британской газете The Telegraph, ссылаясь на источники в НАТО.

По данным издания, такая мера может быть принята из-за опасений Германии, что вступление Украины в НАТО может привести к войне с Россией.

Также отмечается, что Берлин «сдержанно относится» к возможности предложить немедленное членство Киеву.

«Ему нужен процесс и время для разработки гарантий, чтобы по существу заблокировать членство», — говорится в публикации.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что реализация вступления Украины в НАТО означает третью мировую войну.

Также президент США Джо Байден заявил, что принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением с Россией.