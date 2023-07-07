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Сенатор Грэм заявил, что будет добиваться резолюции о принятии Украины в НАТО

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Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что намерен добиться резолюции о призыве принять Украину в НАТО.
Сенатор Грэм заявил, что будет добиваться резолюции о принятии Украины в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Dietsch

«Я намерен работать с республиканцами и демократами в Сенате над принятием резолюции, призывающей принять Украину в НАТО», — написал он в Twitter.

По мнению политика, членство Украины в альянсе «жизненно важно для будущей безопасности Европы и мира».

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что в итоговом коммюнике стран НАТО по итогам саммита в Вильнюсе будет затронут вопрос о перспективах членства Украины в альянсе.

При этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что большинство глав МИД стран Евросоюза в закрытых разговорах выступают против немедленного вступления Украины в НАТО.

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