Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава МИД Венгрии Сийярто: большинство коллег в ЕС выступают против членства Киева в НАТО

Короткая ссылка
Большинство глав МИД стран Евросоюза в закрытых разговорах выступают против немедленного вступления Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии Сийярто: большинство коллег в ЕС выступают против членства Киева в НАТО
  • Gettyimages.ru

Он подчеркнул, что позиция Будапешта по данному вопросу ясна — о членстве в НАТО для страны с вооружённым конфликтом не может быть и речи.

«Вообще это признавали подавляющее большинство моих коллег, министров иностранных дел, в разговорах в закрытом или узком кругу», — приводит РИА Новости слова Сийярто.

Министр добавил, что в публичных выступлениях европейские дипломаты высказывают другую точку зрения.

Ранее немецкий дипломат, экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предположил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11—12 июля Киеву могут предложить одну из трёх альтернатив вступления в альянс, среди которых может быть использование всех преимуществ без вступления.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, пока вовлечена в конфликт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить