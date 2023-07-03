Глава МИД Венгрии Сийярто: большинство коллег в ЕС выступают против членства Киева в НАТО

Большинство глав МИД стран Евросоюза в закрытых разговорах выступают против немедленного вступления Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что позиция Будапешта по данному вопросу ясна — о членстве в НАТО для страны с вооружённым конфликтом не может быть и речи.

«Вообще это признавали подавляющее большинство моих коллег, министров иностранных дел, в разговорах в закрытом или узком кругу», — приводит РИА Новости слова Сийярто.

Министр добавил, что в публичных выступлениях европейские дипломаты высказывают другую точку зрения.

Ранее немецкий дипломат, экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предположил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11—12 июля Киеву могут предложить одну из трёх альтернатив вступления в альянс, среди которых может быть использование всех преимуществ без вступления.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, пока вовлечена в конфликт.