Экс-глава Мюнхенской конференции: НАТО может дать Украине все преимущества без вступления
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Об этом сообщается в его статье для Politico.
Ишингер сказал, что НАТО может предоставить Украине без вступления различные практические возможности сотрудничества, которые обычно получают члены альянса. Это закупки вооружений и оборудования, полное участие в программе обучения, тренировок и учений.
Также между Украиной и НАТО может развиваться сотрудничество и обмен опытом в области разведки, считает он.
«Не существует веских причин, по которым, например, министр иностранных дел Украины или постпред при НАТО не мог бы присутствовать на всех заседаниях Североатлантического совета в качестве постоянного гостя, без официального права голоса», — отметил политик.
В марте этого года Ишингер в материале для газеты Der Tagesspiegel призвал запустить мирный процесс для Украины.