Экс-глава Мюнхенской конференции: НАТО может дать Украине все преимущества без вступления

Немецкий дипломат, экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предположил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля Киеву могут предложить одну из трёх альтернатив вступления в альянс, среди которых может быть использование всех преимуществ без вступления.

Об этом сообщается в его статье для Politico.

Ишингер сказал, что НАТО может предоставить Украине без вступления различные практические возможности сотрудничества, которые обычно получают члены альянса. Это закупки вооружений и оборудования, полное участие в программе обучения, тренировок и учений.

Также между Украиной и НАТО может развиваться сотрудничество и обмен опытом в области разведки, считает он.

«Не существует веских причин, по которым, например, министр иностранных дел Украины или постпред при НАТО не мог бы присутствовать на всех заседаниях Североатлантического совета в качестве постоянного гостя, без официального права голоса», — отметил политик.

В марте этого года Ишингер в материале для газеты Der Tagesspiegel призвал запустить мирный процесс для Украины.