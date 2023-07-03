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Экс-глава Мюнхенской конференции: НАТО может дать Украине все преимущества без вступления

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Немецкий дипломат, экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предположил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля Киеву могут предложить одну из трёх альтернатив вступления в альянс, среди которых может быть использование всех преимуществ без вступления.
Экс-глава Мюнхенской конференции: НАТО может дать Украине все преимущества без вступления
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается в его статье для Politico.

Ишингер сказал, что НАТО может предоставить Украине без вступления различные практические возможности сотрудничества, которые обычно получают члены альянса. Это закупки вооружений и оборудования, полное участие в программе обучения, тренировок и учений.

Также между Украиной и НАТО может развиваться сотрудничество и обмен опытом в области разведки, считает он.

«Не существует веских причин, по которым, например, министр иностранных дел Украины или постпред при НАТО не мог бы присутствовать на всех заседаниях Североатлантического совета в качестве постоянного гостя, без официального права голоса», — отметил политик.

В марте этого года Ишингер в материале для газеты Der Tagesspiegel призвал запустить мирный процесс для Украины.

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