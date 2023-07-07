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NYT: США отправят кассетные боеприпасы на Украину для перекрытия дефицита обычных снарядов

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Газета The New York Times сообщила, что США хотят отправить кассетные боеприпасы на Украину, чтобы компенсировать нехватку других снарядов.
NYT: США отправят кассетные боеприпасы на Украину для перекрытия дефицита обычных снарядов
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом сообщается в материале на сайте издания.

Как утверждается в статье, после отправки американская сторона проконтролирует, где именно будет использоваться оружие, чтобы исключить жертвы среди гражданского населения.

«Официальные лица США также заявляют, что будут сотрудничать с Украиной в отслеживании мест применения оружия, чтобы помочь в очистке территории от неразорвавшихся боеприпасов», — указано в тексте.

Кроме того, американские чиновники уверяют, что поставка снарядов будет осуществляться до весны 2024 года.

«В интервью американские чиновники заявили, что они ожидают, что поставки кассетных боеприпасов будут временным шагом, пока не будет наращиваться производство обычных артиллерийских снарядов, возможно, к весне следующего года», — уточняет газета.

Ранее одна из основательниц антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что кассетные боеприпасы США будут долгие годы убивать и калечить жителей Украины.

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