Codepink: кассетные боеприпасы США будут долгие годы убивать и калечить жителей Украины

Возможная передача Украине американских кассетных снарядов приведёт к тому, что они будут десятилетиями убивать и калечить местных жителей, заявила одна из основательниц антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин.

По её словам, Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, где поля сражений по-прежнему усыпаны неразорвавшимися суббоеприпасами.

«Существует международный запрет на кассетные боеприпасы, и ужасно, что США его нарушают. У США есть печальный опыт использования таких боеприпасов в Лаосе, Камбодже, Вьетнаме, где они по сей день продолжают нести смерть и увечья детям, которые подбирают неразорвавшиеся снаряды», — сказала Бенджамин РИА Новости.

В случае отправки такого оружия на Украину последствия конфликта будут ощущаться ещё десятилетия, считает активистка.

Ранее газета The New York Times заявила, что американская администрация согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов.

Как отметил представитель Пентагона Патрик Райдер, Соединённые Штаты намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов при их возможной поставке для Вооружённых сил Украины.

Постпред России при ООН Василий Небензя при этом заявил, что возможная поставка Украине таких боеприпасов станет очередным шагом к эскалации.