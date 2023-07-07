Столтенберг: Зеленский примет участие в первом заседании совета Украина — НАТО в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский примет участие в первом заседании совета Украина — НАТО в Вильнюсе.

«Президент Зеленский будет присутствовать на инаугурационном заседании нового совета НАТО — Украина», — сказал он.

Он также заявил, что лидеры стран НАТО 11—12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что ограниченный контингент стран НАТО может быть введён на Украину по итогам саммита альянса, который состоится 11—12 июля в Вильнюсе.

Он уточнил, что речь идёт о Польше, Латвии, Литве и об Эстонии.