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Столтенберг: Зеленский примет участие в первом заседании совета Украина — НАТО в Вильнюсе

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский примет участие в первом заседании совета Украина — НАТО в Вильнюсе.
Столтенберг: Зеленский примет участие в первом заседании совета Украина — НАТО в Вильнюсе
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Президент Зеленский будет присутствовать на инаугурационном заседании нового совета НАТО — Украина», — сказал он.

Он также заявил, что лидеры стран НАТО 11—12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что ограниченный контингент стран НАТО может быть введён на Украину по итогам саммита альянса, который состоится 11—12 июля в Вильнюсе.

Он уточнил, что речь идёт о Польше, Латвии, Литве и об Эстонии.

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