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Песков не исключил возможного введения санкций против «Нафтогаза»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил вероятности введения санкций против украинской компании «Нафтогаз» после заявления главы «Газпрома» Алексея Миллера.
Песков не исключил возможного введения санкций против «Нафтогаза»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Песков поддержал идею Миллера о введении санкций против «Нафтогаза».

«Там изложены причины, почему такая возможность не исключена», — уточнил представитель Кремля.

Кроме того, он подчеркнул, что российские власти будут внимательно следить за ситуацией и не позволят ущемлять интересы страны.

«Естественно, мы не позволим ущемлять наши интересы, интересы нашей компании», — заключил Песков.

Ранее стало известно, что Миллер не исключил введения Россией санкций против «Нафтогаза» из-за продолжающихся попыток украинской компании организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу.

В мае газета The Washington Post сообщила, что украинские власти и «Нафтогаз» настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию Украины, в том числе для сохранения своего дохода.

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