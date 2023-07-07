Песков не исключил возможного введения санкций против «Нафтогаза»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Песков поддержал идею Миллера о введении санкций против «Нафтогаза».
«Там изложены причины, почему такая возможность не исключена», — уточнил представитель Кремля.
Кроме того, он подчеркнул, что российские власти будут внимательно следить за ситуацией и не позволят ущемлять интересы страны.
«Естественно, мы не позволим ущемлять наши интересы, интересы нашей компании», — заключил Песков.
Ранее стало известно, что Миллер не исключил введения Россией санкций против «Нафтогаза» из-за продолжающихся попыток украинской компании организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу.
В мае газета The Washington Post сообщила, что украинские власти и «Нафтогаз» настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию Украины, в том числе для сохранения своего дохода.