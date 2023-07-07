Песков не исключил возможного введения санкций против «Нафтогаза»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил вероятности введения санкций против украинской компании «Нафтогаз» после заявления главы «Газпрома» Алексея Миллера.

Об этом сообщает РИА Новости.

Песков поддержал идею Миллера о введении санкций против «Нафтогаза».

«Там изложены причины, почему такая возможность не исключена», — уточнил представитель Кремля.

Кроме того, он подчеркнул, что российские власти будут внимательно следить за ситуацией и не позволят ущемлять интересы страны.

«Естественно, мы не позволим ущемлять наши интересы, интересы нашей компании», — заключил Песков.

Ранее стало известно, что Миллер не исключил введения Россией санкций против «Нафтогаза» из-за продолжающихся попыток украинской компании организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу.

В мае газета The Washington Post сообщила, что украинские власти и «Нафтогаз» настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию Украины, в том числе для сохранения своего дохода.