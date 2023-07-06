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Глава «Газпрома» Миллер не исключил введения Россией санкций против «Нафтогаза»

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключил введения Россией санкций против «Нафтогаза» из-за продолжающихся попыток украинской компании организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу.
Глава «Газпрома» Миллер не исключил введения Россией санкций против «Нафтогаза»
  • РИА Новости

«Нафтогаз» уже подал многомиллиардный иск к России в суды США. В случае продолжения таких недобросовестных действий «Нафтогаза» исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерации», — сказал Миллер.

По его словам, тогда любые отношения российских компаний с «Нафтогазом» будут просто невозможны.

Сам «Нафтогаз» при этом является нарушителем контрактных обязательств перед «Газпромом», напомнил глава российской компании.

Он отметил, что украинская сторона отказывается принимать российский газ в точке входа «Сохрановка», но при этом требует оплату за его транзит.

В мае газета The Washington Post сообщила, что украинские власти и «Нафтогаз» настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию Украины, в том числе для сохранения своего дохода.

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