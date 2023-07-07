BrahMos ведёт переговоры сразу с шестью странами на продажу ракетных комплексов

Директор по экспорту компании BrahMos Правин Патхак заявил, что организация ведёт переговоры сразу с шестью странами на продажу ракетных комплексов.

Об этом, как информирует РИА Новости, он рассказал на полях МВМС-2023.

«Есть страны, с которыми переговоры более продвинуты, фактически идёт предконтрактная работа», — сказал Патхак.

По его словам, речь идёт о странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Среднего Востока.

Ранее BrahMos завершила эскизное проектирование ракет Brahmos-NG.

Также сообщалось, как развивается российско-индийская программа по созданию ракет BrahMos.