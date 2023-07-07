Узнать больше

BrahMos ведёт переговоры сразу с шестью странами на продажу ракетных комплексов

Короткая ссылка
Директор по экспорту компании BrahMos Правин Патхак заявил, что организация ведёт переговоры сразу с шестью странами на продажу ракетных комплексов.

Об этом, как информирует РИА Новости, он рассказал на полях МВМС-2023.

«Есть страны, с которыми переговоры более продвинуты, фактически идёт предконтрактная работа», — сказал Патхак.

По его словам, речь идёт о странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Среднего Востока.

Ранее BrahMos завершила эскизное проектирование ракет Brahmos-NG.

Также сообщалось, как развивается российско-индийская программа по созданию ракет BrahMos.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить