Посол Антонов: обвинения США о непрофессиональном поведении ВКС России в Сирии неприличны
Об этом информирует РИА Новости.
По словам российского дипломата, регулярные выпады Вашингтона касательно действий ВКС в САР лишены здравого смысла.
«Сами американцы на ежедневной основе нарушают правила безопасности полётов в сирийском небе», — сказал Антонов.
При этом он подчеркнул, что американские военнослужащие, в отличие от российских, находятся в Сирии вопреки нормам международного права.
Ранее в ЦПВС заявили, что «коалиция» во главе с США девять раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.
Также поступала информация, что США передали ИГ* в Сирии ракеты с отравляющими веществами.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.