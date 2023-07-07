Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обвинения Пентагона в адрес России в непрофессиональном поведении в сирийском небе выходят за рамки приличий.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам российского дипломата, регулярные выпады Вашингтона касательно действий ВКС в САР лишены здравого смысла.

«Сами американцы на ежедневной основе нарушают правила безопасности полётов в сирийском небе», — сказал Антонов.

При этом он подчеркнул, что американские военнослужащие, в отличие от российских, находятся в Сирии вопреки нормам международного права.

Ранее в ЦПВС заявили, что «коалиция» во главе с США девять раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.

Также поступала информация, что США передали ИГ* в Сирии ракеты с отравляющими веществами.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.