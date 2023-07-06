ЦПВС: «коалиция» во главе с США девять раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии
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Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
«В течение суток зафиксировано девять нарушений. Все — в районе, закрытом для воздушных полётов», — приводит заявление РИА Новости.
Отмечается, что воздушное пространство закрыто в связи с проведением совместных российско-сирийских учений.
Ранее «коалиция» 14 раз за день нарушила меморандум по безопасности полётов в Сирии.