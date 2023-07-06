ЦПВС: «коалиция» во главе с США девять раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

Международная «коалиция», возглавляемая Соединёнными Штатами, за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии в районе, закрытом для полётов.

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«В течение суток зафиксировано девять нарушений. Все — в районе, закрытом для воздушных полётов», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что воздушное пространство закрыто в связи с проведением совместных российско-сирийских учений.

Ранее «коалиция» 14 раз за день нарушила меморандум по безопасности полётов в Сирии.