Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ЦПВС: «коалиция» США за день нарушила меморандум безопасности полётов в Сирии 14 раз

Короткая ссылка
Возглавляемая Соединёнными Штатами «коалиция» 14 раз за день нарушила меморандум по безопасности полётов в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
ЦПВС: «коалиция» США за день нарушила меморандум безопасности полётов в Сирии 14 раз
  • globallookpress.com

«За сутки зафиксировано 14 случаев нарушения меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и Минобороны США от 20 октября 2015 года, связанных с несогласованными с российской стороной полётами беспилотных летательных аппаратов так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Гуринов заявил, что нарушения «коалиции» носят целенаправленный и систематический характер и их количество в сравнении с прошлым годом значительно возросло.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить