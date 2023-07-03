ЦПВС: «коалиция» США за день нарушила меморандум безопасности полётов в Сирии 14 раз

Возглавляемая Соединёнными Штатами «коалиция» 14 раз за день нарушила меморандум по безопасности полётов в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«За сутки зафиксировано 14 случаев нарушения меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и Минобороны США от 20 октября 2015 года, связанных с несогласованными с российской стороной полётами беспилотных летательных аппаратов так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Гуринов заявил, что нарушения «коалиции» носят целенаправленный и систематический характер и их количество в сравнении с прошлым годом значительно возросло.