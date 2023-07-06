Иран выступил против участия Украины в заседании Совбеза ООН по иранской ядерной программе

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани выступил против участия делегации с Украины в заседании Совета Безопасности всемирной организации по проблематике иранской ядерной программы.

«Мы решительно возражаем в связи с решением председателя СБ ООН пригласить к участию в заседании страну, которая не относится к теме заседания ни прямо, ни косвенно», — цитирует дипломата РИА Новости.

Как подчеркнул Иравани, данное решение нацелено на то, чтобы циничным образом отвлечь внимание от важных проблем имплементации иранской сделки.

Ранее СБ ООН допустил делегацию с Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе, несмотря на возражения со стороны России.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что такое решение запятнает репутацию Британии.