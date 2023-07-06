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Небензя: допуск Украины до участия в заседании СБ ООН по СВПД запятнает репутацию Британии

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Решение допустить делегацию с Украины к участию в заседании Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе является пятном на репутации Великобритании в качестве председателя этого органа. Об этом заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
Небензя: допуск Украины до участия в заседании СБ ООН по СВПД запятнает репутацию Британии
  • Gettyimages.ru

Дипломат назвал приглашение Украины к заседанию политизированным и провокационным шагом. Он подчеркнул, что украинская сторона не имеет отношения к иранской ядерной программе.

«Это очередное пятно на репутации Лондона в качестве председателя в Совете Безопасности ООН», — цитирует Небензю ТАСС.

Ранее СБ ООН допустил делегацию с Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе, несмотря на возражения со стороны России.

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