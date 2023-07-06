Небензя: допуск Украины до участия в заседании СБ ООН по СВПД запятнает репутацию Британии
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Дипломат назвал приглашение Украины к заседанию политизированным и провокационным шагом. Он подчеркнул, что украинская сторона не имеет отношения к иранской ядерной программе.
«Это очередное пятно на репутации Лондона в качестве председателя в Совете Безопасности ООН», — цитирует Небензю ТАСС.
Ранее СБ ООН допустил делегацию с Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе, несмотря на возражения со стороны России.