Совбез ООН допустил делегацию Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе
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Об этом информирует ТАСС.
Как отметил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, Украина не является ни членом СБ ООН, ни участником СВПД.
После этого вопрос о допуске Украины поставили на голосование. 12 членов СБ ООН выступили за участие Украины, Россия и Китай не поддержали идею, Мозамбик воздержался от голосования.
Ранее газета Guardian писала, что Великобритания и европейские страны намерены впервые нарушить иранскую ядерную сделку из-за якобы поставок дронов в Россию.