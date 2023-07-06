Совбез ООН допустил делегацию Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе

Совет Безопасности ООН допустил делегацию с Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе, несмотря на возражения со стороны России.

Об этом информирует ТАСС.

Как отметил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, Украина не является ни членом СБ ООН, ни участником СВПД.

После этого вопрос о допуске Украины поставили на голосование. 12 членов СБ ООН выступили за участие Украины, Россия и Китай не поддержали идею, Мозамбик воздержался от голосования.

Ранее газета Guardian писала, что Великобритания и европейские страны намерены впервые нарушить иранскую ядерную сделку из-за якобы поставок дронов в Россию.