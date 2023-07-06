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Совбез ООН допустил делегацию Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе

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Совет Безопасности ООН допустил делегацию с Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе, несмотря на возражения со стороны России.
Совбез ООН допустил делегацию Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС.

Как отметил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, Украина не является ни членом СБ ООН, ни участником СВПД. 

После этого вопрос о допуске Украины поставили на голосование. 12 членов СБ ООН выступили за участие Украины, Россия и Китай не поддержали идею, Мозамбик воздержался от голосования.

Ранее газета Guardian писала, что Великобритания и европейские страны намерены впервые нарушить иранскую ядерную сделку из-за якобы поставок дронов в Россию.

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