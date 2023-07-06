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Румыния намерена открыть центр по обучению лётчиков пилотированию F-16

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Власти Румынии рассматривают вопрос об открытии хаба для подготовки лётчиков, в том числе с Украины, пилотированию истребителей F-16.
Румыния намерена открыть центр по обучению лётчиков пилотированию F-16
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте президентской администрации.

Отмечается, что в ходе заседания Верховного совета обороны Румынии обсуждалось участие страны в трансатлантическом проекте, который заключается в создании структуры по подготовке пилотов истребителей F-16.

В релизе говорится, что на территории Румынии откроют хаб для обучения лётчиков.

«Здесь будут готовиться румынские лётчики, которые управляют самолётами F-16, а позднее структура будет открыта и для участия лётчиков из союзных государств и партнёров НАТО, в том числе с Украины», — говорится в заявлении.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны затягивают процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что обучение украинских пилотов управлению F-16 за рубежом пока не началось.

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