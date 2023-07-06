Захарова назвала фейком сообщение о секретных переговорах экс-чиновников США с Лавровым
- Gettyimages.ru
Телеканал NBC утверждает, что переговоры должны были «заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине».
«Эта деза (дезинформация. — RT) запущена в западные медиа», — написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщения СМИ о том, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента России Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия на Украине, являются фейком.