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Захарова назвала фейком сообщение о секретных переговорах экс-чиновников США с Лавровым

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Информация о якобы секретных переговорах экс-чиновников США с главой МИД России Сергеем Лавровым в апреле текущего года является недостоверной. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова назвала фейком сообщение о секретных переговорах экс-чиновников США с Лавровым
  • Gettyimages.ru

Телеканал NBC утверждает, что переговоры должны были «заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине».

«Эта деза (дезинформация. — RT) запущена в западные медиа», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщения СМИ о том, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента России Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия на Украине, являются фейком.

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