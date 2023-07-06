Лукашенко назвал фейком данные СМИ о предостережении Си Цзиньпина Путину о ядерном оружии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщения СМИ о том, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента России Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия на Украине, являются фейком.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Стопроцентный фейк», — отметил белорусский лидер.

Он также сказал, что уточнит информацию на ближайшей встрече с Владимиром Путиным.

«Хоть я убеждён, что этого не было, но спрошу. Я этому не верю и вам советую в это не верить. Это вброс», — добавил белорусский политик.

Кроме того, он поддержал применение ядерного оружия Россией в случае угрозы существованию страны.

«Когда России будет угрожать смертельная опасность, будет стоять вопрос жизни и смерти России и против неё будет осуществлена грубая агрессия, будет применено ядерное оружие. И я его в этом плане поддерживаю», — заключил Лукашенко.

Ранее журналисты Financial Times написали, что председатель КНР якобы выразил своё негодование Путину о недопустимости использования ядерного оружия.