Лукашенко назвал фейком данные СМИ о предостережении Си Цзиньпина Путину о ядерном оружии
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Об этом сообщает БЕЛТА.
«Стопроцентный фейк», — отметил белорусский лидер.
Он также сказал, что уточнит информацию на ближайшей встрече с Владимиром Путиным.
«Хоть я убеждён, что этого не было, но спрошу. Я этому не верю и вам советую в это не верить. Это вброс», — добавил белорусский политик.
Кроме того, он поддержал применение ядерного оружия Россией в случае угрозы существованию страны.
«Когда России будет угрожать смертельная опасность, будет стоять вопрос жизни и смерти России и против неё будет осуществлена грубая агрессия, будет применено ядерное оружие. И я его в этом плане поддерживаю», — заключил Лукашенко.
Ранее журналисты Financial Times написали, что председатель КНР якобы выразил своё негодование Путину о недопустимости использования ядерного оружия.