МИД Финляндии заявил о «расследовании» в отношении консульства России на Аландских островах
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«В отношении консульства России на Аландских островах проводится судебное расследование. Финляндия отреагирует», — приводит ТАСС её слова.
Ранее стало известно, что посла Финляндии Антти Хелантерю вызвали в МИД России, где ему заявили решительный протест в связи с антироссийской политикой Хельсинки.
Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что в Москве учтут при политическом планировании намерения Финляндии снова ужесточить правила въезда для россиян.