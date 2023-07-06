МИД Финляндии заявил о «расследовании» в отношении консульства России на Аландских островах

Финляндия проводит «расследование» в отношении консульства России на Аландских островах. Об этом рассказала министр иностранных дел республики Элина Валтонен.

«В отношении консульства России на Аландских островах проводится судебное расследование. Финляндия отреагирует», — приводит ТАСС её слова.

Ранее стало известно, что посла Финляндии Антти Хелантерю вызвали в МИД России, где ему заявили решительный протест в связи с антироссийской политикой Хельсинки.

Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что в Москве учтут при политическом планировании намерения Финляндии снова ужесточить правила въезда для россиян.