Захарова: Россия учтёт в планировании ужесточение правил въезда россиян в Финляндию

В Москве учтут при политическом планировании планы Финляндии снова ужесточить правила въезда для россиян, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В числе очередных дискриминационных инициатив — намерение обусловить под предлогом якобы имеющих место злоупотреблений въезд в страну россиянам, которые владеют в Финляндии недвижимостью, убедительным обоснованием необходимости личного присутствия при проведении, например, эксплуатационно-ремонтных работ. А въезд в целях получения образования — только соискателям учёных степеней финских вузов», — сказала она.

По словам Захаровой, в Хельсинки при принятии соответствующих решений должны понять, что это оценят не только в США и Брюсселе или Киеве, но также и в Москве при планировании политики на финском направлении.

Ранее сообщалось, что Финляндия ужесточит правила въезда абитуриентов, бизнесменов, владельцев недвижимости из России.

В российском посольстве заявили, что тесное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество России и Финляндии практически полностью разрушено усилиями Хельсинки.