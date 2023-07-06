Захарова: Россия учтёт в планировании ужесточение правил въезда россиян в Финляндию
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«В числе очередных дискриминационных инициатив — намерение обусловить под предлогом якобы имеющих место злоупотреблений въезд в страну россиянам, которые владеют в Финляндии недвижимостью, убедительным обоснованием необходимости личного присутствия при проведении, например, эксплуатационно-ремонтных работ. А въезд в целях получения образования — только соискателям учёных степеней финских вузов», — сказала она.
По словам Захаровой, в Хельсинки при принятии соответствующих решений должны понять, что это оценят не только в США и Брюсселе или Киеве, но также и в Москве при планировании политики на финском направлении.
Ранее сообщалось, что Финляндия ужесточит правила въезда абитуриентов, бизнесменов, владельцев недвижимости из России.
В российском посольстве заявили, что тесное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество России и Финляндии практически полностью разрушено усилиями Хельсинки.