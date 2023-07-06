Узнать больше

Захарова: Россия учтёт в планировании ужесточение правил въезда россиян в Финляндию

Короткая ссылка
В Москве учтут при политическом планировании планы Финляндии снова ужесточить правила въезда для россиян, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Россия учтёт в планировании ужесточение правил въезда россиян в Финляндию
  • Gettyimages.ru

«В числе очередных дискриминационных инициатив — намерение обусловить под предлогом якобы имеющих место злоупотреблений въезд в страну россиянам, которые владеют в Финляндии недвижимостью, убедительным обоснованием необходимости личного присутствия при проведении, например, эксплуатационно-ремонтных работ. А въезд в целях получения образования — только соискателям учёных степеней финских вузов», — сказала она.

По словам Захаровой, в Хельсинки при принятии соответствующих решений должны понять, что это оценят не только в США и Брюсселе или Киеве, но также и в Москве при планировании политики на финском направлении.

Ранее сообщалось, что Финляндия ужесточит правила въезда абитуриентов, бизнесменов, владельцев недвижимости из России.

В российском посольстве заявили, что тесное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество России и Финляндии практически полностью разрушено усилиями Хельсинки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить