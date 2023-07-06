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Meta запустила новый сервис-конкурент Twitter

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Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.

Об этом информирует РИА Новости.

«Сервис доступен для загрузок с 6 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приложение предназначено для «обмена идеями и трендами с помощью текста». По данным агентства, оно будет поддерживать более 30 языков, среди которых английский, китайский и русский.

Ранее сообщалось, что Meta* введёт дополнительные меры для безопасности подростков.

Также поступала информация, что Facebook** и Instagram*** заблокируют доступ к новостям пользователям из Канады.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

*** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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