Meta запустила новый сервис-конкурент Twitter
Об этом информирует РИА Новости.
«Сервис доступен для загрузок с 6 июля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что приложение предназначено для «обмена идеями и трендами с помощью текста». По данным агентства, оно будет поддерживать более 30 языков, среди которых английский, китайский и русский.
Ранее сообщалось, что Meta* введёт дополнительные меры для безопасности подростков.
Также поступала информация, что Facebook** и Instagram*** заблокируют доступ к новостям пользователям из Канады.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
*** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.