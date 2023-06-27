Meta введёт дополнительные меры для безопасности подростков

Американская компания Meta* введёт набор мер для безопасности подростков в своих сервисах.

«Сегодня мы объявляем об инструментах родительского контроля в Messenger», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что родительский контроль в Messenger уже доступен в США, Великобритании и Канаде, в ближайшие месяцы его планируется распространить на другие страны.

В частности, родители и опекуны теперь смогут просматривать, сколько времени их подросток проводит в Messenger, получать обновления списка контактов и следить за настройками конфиденциальности.

Ранее ирландская комиссия по защите данных оштрафовала компанию Meta на €1,2 млрд в связи с нарушением в сфере передачи данных.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.