Ирландия оштрафовала Meta на €1,2 млрд за нарушения в сфере передачи данных

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала компанию Meta* на €1,2 млрд в связи с нарушением в сфере передачи данных.

Об этом сообщил Европейский совет по защите прав данных, текст заявления приводит ТАСС.

«В соответствии с обязательным решением Европейского совета по защите данных Meta была оштрафована на €1,2 млрд по результатам расследования», — говорится в заявлении.

Уточняется, что от компании потребовали прекратить предоставление личных данных европейских пользователей социальной сети Facebook** в США.

Ранее Мещанский суд Москвы взыскал 4,5 млн рублей с компании Meta по иску российских блогеров.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.