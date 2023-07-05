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Глава МВД Украины заявил, что устроивший взрыв в суде в Киеве мужчина погиб

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Устроивший взрыв в Шевченковском районном суде Киева мужчина погиб. Об этом заявил глава украинского МВД Игорь Клименко.
Глава МВД Украины заявил, что устроивший взрыв в суде в Киеве мужчина погиб
  • Gettyimages.ru
  • © Helios8

«Правонарушитель погиб на месте происшествия», — приводит ТАСС его слова.

Клименко добавил, что ранения получили два бойца спецподразделения «Корд».

Ранее в МВД Украины подтвердили взрыв в помещении Шевченковского районного суда в Киеве.

Как сообщило издание «СТРАНА.ua», один из обвиняемых взорвал в конвойном помещении три гранаты.

Отмечается, что также он завладел пистолетом и взял в заложники конвоира.

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