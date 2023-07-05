Глава МВД Украины заявил, что устроивший взрыв в суде в Киеве мужчина погиб
- Gettyimages.ru
- © Helios8
«Правонарушитель погиб на месте происшествия», — приводит ТАСС его слова.
Клименко добавил, что ранения получили два бойца спецподразделения «Корд».
Ранее в МВД Украины подтвердили взрыв в помещении Шевченковского районного суда в Киеве.
Как сообщило издание «СТРАНА.ua», один из обвиняемых взорвал в конвойном помещении три гранаты.
Отмечается, что также он завладел пистолетом и взял в заложники конвоира.