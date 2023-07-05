МВД Украины подтвердило взрыв в помещении Шевченковского суда в Киеве
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Сообщение опубликовано в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что на месте работают спецподразделения, взрывотехники и кинологи.
По словам главы МВД Украины, по предварительным данным, мужчина, которого доставили на заседание суда, подорвал «не установленное пока устройство».
Как сообщило издание «СТРАНА.ua», один из обвиняемых взорвал в конвойном помещении три гранаты.
Отмечается, что он также завладел пистолетом и взял в заложники конвоира.