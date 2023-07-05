МВД Украины подтвердило взрыв в помещении Шевченковского суда в Киеве

МВД Украины подтвердило взрыв в помещении Шевченковского районного суда в Киеве.

Сообщение опубликовано в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что на месте работают спецподразделения, взрывотехники и кинологи.

По словам главы МВД Украины, по предварительным данным, мужчина, которого доставили на заседание суда, подорвал «не установленное пока устройство».

Как сообщило издание «СТРАНА.ua», один из обвиняемых взорвал в конвойном помещении три гранаты.

Отмечается, что он также завладел пистолетом и взял в заложники конвоира.