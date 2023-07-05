Обвиняемый в Шевченковском суде Киева взорвал гранаты и взял в заложники конвоира

Взрыв произошёл в Шевченковском районном суде Киева.

По данным издания «СТРАНА.ua», один из обвиняемых взорвал в конвойном помещении три гранаты.

Отмечается, что он также завладел пистолетом и взял в заложники конвоира.

В сообщении говорится, что речь идёт об Игоре Гуменюке, который в августе 2015 года во время акции протеста в украинской столице бросил боевую гранату в нацгвардейцев. Тогда погибли четверо силовиков, ещё около 140 пострадали.