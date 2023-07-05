Узнать больше

Обвиняемый в Шевченковском суде Киева взорвал гранаты и взял в заложники конвоира

Короткая ссылка
Взрыв произошёл в Шевченковском районном суде Киева.
Обвиняемый в Шевченковском суде Киева взорвал гранаты и взял в заложники конвоира
  • Gettyimages.ru
  • © DmyTo

По данным издания «СТРАНА.ua», один из обвиняемых взорвал в конвойном помещении три гранаты.

Отмечается, что он также завладел пистолетом и взял в заложники конвоира.

В сообщении говорится, что речь идёт об Игоре Гуменюке, который в августе 2015 года во время акции протеста в украинской столице бросил боевую гранату в нацгвардейцев. Тогда погибли четверо силовиков, ещё около 140 пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить