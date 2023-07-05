Около 20 лётчиков ВСУ в августе начнут обучаться управлению западной техникой в Британии

Британия начнёт подготовку украинских лётчиков в августе, в занятиях будут участвовать до 20 пилотов Вооружённых сил Украины, сообщил замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи.

«Великобритания начнёт базовое обучение до 20 украинских пилотов в августе», — говорится в его письменном ответе на вопрос депутата палаты общин Люка Полларда. Сообщение приводит ТАСС.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны затягивают процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что обучение украинских пилотов управлению F-16 за рубежом пока не началось.