Около 20 лётчиков ВСУ в августе начнут обучаться управлению западной техникой в Британии
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«Великобритания начнёт базовое обучение до 20 украинских пилотов в августе», — говорится в его письменном ответе на вопрос депутата палаты общин Люка Полларда. Сообщение приводит ТАСС.
1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны затягивают процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.
Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что обучение украинских пилотов управлению F-16 за рубежом пока не началось.