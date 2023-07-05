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Newsweek: США подключили ЦРУ, чтобы убедить ряд стран выступить против России

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В Вашингтоне подключили ЦРУ к работе со странами, не желающими выступить против России по украинскому вопросу.
Newsweek: США подключили ЦРУ, чтобы убедить ряд стран выступить против России
  • AFP
  • © Jim WATSON

По данным Newsweek, десятки стран, включая соседние с Украиной государства, пришлось убеждать принять американскую позицию по украинскому конфликту.

«Управлять этим пришлось ЦРУ, работая через коллег из внешней разведки и тайной полиции, а не через публичных политиков и дипломатов... ЦРУ обратилось за помощью к соседям Украины, чтобы лучше понять Путина, а также Зеленского», — говорится в сообщении.

Также в ЦРУ признали, что активно участвуют в конфликте на Украине.

Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс ранее во время непубличной поездки на Украину в июне обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой до конца нынешнего года.

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