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В ЦРУ признали, что активно участвуют в конфликте на Украине

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ЦРУ США активно участвует в украинском конфликте и является «основным переговорщиком».
В ЦРУ признали, что активно участвуют в конфликте на Украине
  • AP
  • © Libkos

«На Украине идет тайная война с тайными правилами... что требует от ЦРУ играть огромную роль в качестве основного шпиона, переговорщика, поставщика, разведчика», — сообщает Newsweek со ссылкой на высокопоставленного сотрудника в администрации президента США Джо Байдена.

Другой источник журнала подтвердил, что американские спецслужбы находятся на Украине.

«ЦРУ очень активно участвует в конфликте, не нарушая при этом основного обещания администрации Байдена», — сказал он.

Речь идёт об обещании, что американские военные не будут участвовать в конфликте напрямую. 

Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс ранее во время непубличной поездки на Украину в июне обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой до конца нынешнего года.

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