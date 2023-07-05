В ЦРУ признали, что активно участвуют в конфликте на Украине
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«На Украине идет тайная война с тайными правилами... что требует от ЦРУ играть огромную роль в качестве основного шпиона, переговорщика, поставщика, разведчика», — сообщает Newsweek со ссылкой на высокопоставленного сотрудника в администрации президента США Джо Байдена.
Другой источник журнала подтвердил, что американские спецслужбы находятся на Украине.
«ЦРУ очень активно участвует в конфликте, не нарушая при этом основного обещания администрации Байдена», — сказал он.
Речь идёт об обещании, что американские военные не будут участвовать в конфликте напрямую.
Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс ранее во время непубличной поездки на Украину в июне обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой до конца нынешнего года.