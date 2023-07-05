Италия и Польша на саммите НАТО выступят за предоставление Украине гарантий безопасности
- AFP
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Об этом он сказал по итогам встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Как отметил польский премьер, в ходе саммита Варшава и Рим будут придерживаться похожих позиций.
«Касающихся того, чтобы дать Украине как можно сильнейшие гарантии безопасности», — цитирует Моравецкого РИА Новости.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечиваться долгосрочными поставками вооружения украинской армии.