Италия и Польша на саммите НАТО выступят за предоставление Украине гарантий безопасности

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти Италии и Польши выступят за предоставление Украине гарантий безопасности в ходе июльского саммита Североатлантического альянса.

Об этом он сказал по итогам встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Как отметил польский премьер, в ходе саммита Варшава и Рим будут придерживаться похожих позиций.

«Касающихся того, чтобы дать Украине как можно сильнейшие гарантии безопасности», — цитирует Моравецкого РИА Новости.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечиваться долгосрочными поставками вооружения украинской армии.