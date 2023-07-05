Узнать больше

Италия и Польша на саммите НАТО выступят за предоставление Украине гарантий безопасности

Короткая ссылка
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти Италии и Польши выступят за предоставление Украине гарантий безопасности в ходе июльского саммита Североатлантического альянса.
Италия и Польша на саммите НАТО выступят за предоставление Украине гарантий безопасности
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Об этом он сказал по итогам встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Как отметил польский премьер, в ходе саммита Варшава и Рим будут придерживаться похожих позиций.

«Касающихся того, чтобы дать Украине как можно сильнейшие гарантии безопасности», — цитирует Моравецкого РИА Новости.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечиваться долгосрочными поставками вооружения украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить