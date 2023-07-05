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В МИД Турции выступили за продление зерновой сделки

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В Турции выступили за продление зерновой сделки, срок которой подходит к концу.
В МИД Турции выступили за продление зерновой сделки
  • AP
  • © Khalil Hamra

Глава МИД Хакан Фидан заявил, что именно благодаря «Черноморской инициативе» удалось свести за столом переговоров Россию, Украину и ООН и предотвратить глобальный продовольственный кризис.

«Турция привержена идее поддержания инициативы живой — и мы рассчитываем на вашу поддержку», — цитирует его РИА Новости.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что основания для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, отсутствуют.

В ведомстве также подчеркнули, что Россия делает всё, чтобы участвующие в зерновой сделке суда завершили миссию в срок.

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