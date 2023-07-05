В МИД Турции выступили за продление зерновой сделки
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Глава МИД Хакан Фидан заявил, что именно благодаря «Черноморской инициативе» удалось свести за столом переговоров Россию, Украину и ООН и предотвратить глобальный продовольственный кризис.
«Турция привержена идее поддержания инициативы живой — и мы рассчитываем на вашу поддержку», — цитирует его РИА Новости.
В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что основания для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, отсутствуют.
В ведомстве также подчеркнули, что Россия делает всё, чтобы участвующие в зерновой сделке суда завершили миссию в срок.