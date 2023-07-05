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Володин: Макрон привёл Францию к саморазрушению

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Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями привёл страну к запуску процессов саморазрушения.
Володин: Макрон привёл Францию к саморазрушению
  • AP

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Макрон своими действиями привёл некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения», — написал Володин в Telegram.

Он отметил, что Макрон снижал роль профсоюзов, ослабляя партийную систему.

По словам Володина, Франция оказалась на пороге гражданской войны.

Ранее депутат французского парламента Франсуа Рюффен обратился к главе МВД республики по поводу работы полицейских на протестах в стране, связанных с пенсионной реформой. Он отметил, что в ряде случаев сотрудники полиции нарушают права митингующих.

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