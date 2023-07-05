Володин: Макрон привёл Францию к саморазрушению
- AP
Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Макрон своими действиями привёл некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения», — написал Володин в Telegram.
Он отметил, что Макрон снижал роль профсоюзов, ослабляя партийную систему.
По словам Володина, Франция оказалась на пороге гражданской войны.
Ранее депутат французского парламента Франсуа Рюффен обратился к главе МВД республики по поводу работы полицейских на протестах в стране, связанных с пенсионной реформой. Он отметил, что в ряде случаев сотрудники полиции нарушают права митингующих.