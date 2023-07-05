«Рёнхап»: Южная Корея извлекла из воды обломки разведывательного спутника КНДР
«В ходе этой операции были извлечены основные части северокорейской ракеты-носителя и спутника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты Южной Кореи и США проанализировали обнаруженные фрагменты.
Также сообщается, что спутник признан бесполезным для военных задач.
31 мая сообщалось, что КНДР провела запуск космической ракеты-носителя.
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что при отправке военного разведывательного спутника возникла проблема при запуске двигателя второй ступени ракеты-носителя.