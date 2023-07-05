«Рёнхап»: Южная Корея извлекла из воды обломки разведывательного спутника КНДР

Южнокорейские военные обнаружили и извлекли из вод Жёлтого моря обломки первого военного разведывательного спутника КНДР, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.

«В ходе этой операции были извлечены основные части северокорейской ракеты-носителя и спутника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Южной Кореи и США проанализировали обнаруженные фрагменты.

Также сообщается, что спутник признан бесполезным для военных задач.

31 мая сообщалось, что КНДР провела запуск космической ракеты-носителя.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что при отправке военного разведывательного спутника возникла проблема при запуске двигателя второй ступени ракеты-носителя.